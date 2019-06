Milan, tutto su Torreira: i rossoneri pronti al rilancio

Il Milan dopo aver chiuso per Krunic si affretta a chiudere anche per Lucas Torreira, nella giornata di oggi potrebbe essere presentata l’offerta ufficiale all’Arsenal

Il Milan al lavoro per consegnare nel più breve tempo possibile un regista a Marco Giampaolo, il tecnico rossonero ha già scelto il suo uomo: Lucas Torreira, centrocampista attualmente in forza all‘Arsenal. I gunners valutano l’uruguayano ex Sampdoria 40 milioni di euro, cifra proibitiva per il Milan che comunque conta di fare leva sulla volontà del calciatore di lasciare la Premier per tornare nel Belpaese.

L’idea dei rossoneri è presentare al club londinese una proposta di prestito oneroso biennale che porti poi al pagamento totale di 40 milioni di euro richiesti dall’Arsenal, nel caso in cui gli inglesi dovessero rifiutare il Milan potrebbe provare a giocare la carta Kessié contropartita andando così incontro ai gusti di Emery.