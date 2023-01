Milan, Vasquez senza limiti: «Scudetto, Champions ed entrare nella storia»

Devis Vasquez, portiere del Milan, non si pone limiti per il futuro: l’estremo difensore svela quali sono le sue ambizioni

Devis Vasquez, neo portiere del Milan, svela i suoi obiettivi ai microfoni di Caracol Radio.

AMBIZIONI – «Io voglio essere tra i migliori cinque portieri della storia. Ho parlato con Paolo Maldini e so che devo conquistarmi il posto da titolare. Quando sono arrivato in Italia tutti sono rimasti sorpresi che parlassi italiano. Mi piace giocare molto con i piedi, entrambi. Parlo molto con i compagni, è una cosa molto importante per un portiere. Bisogna aiutarsi a vicenda».

SCUDETTO E CHAMPIONS – «Mi piacerebbe vincere lo Scudetto: è una sfida importante, il campionato è molto competitivo. Ovviamente mi piacerebbe vincere anche la Champions League».

