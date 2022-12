Milan, spunta anche Zaniolo tra i possibili acquisti: le ultime

Nel casting per rinforzare l’attacco del Milan ci sarebbe anche il nome di Nicolò Zaniolo della Roma, il suo costo è inferiore a quello di altri

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, con lo stallo per il rinnovo di Leao la società vorrebbe cautelarsi in qualche modo. Tra le alternative per età e prezzo c’è anche l’esterno della Roma. Una valutazione di 40 milioni per il cartellino e un ingaggio da 2.8 non spaventano i rossoneri.