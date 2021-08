Milenkovic West Ham, distanza tra le parti: la Fiorentina non fa sconti

C’è una discreta distanza tra Fiorentina e West Ham per la cessione di Nikola Milenkovic: ecco i dettagli sulla trattativa

Nikola Milenkovic dovrebbe lasciare la Fiorentina in questo ultimo spicchio di calciomercato. I viola hanno già il sostituto, col ritorno di Nastasic, ma non vogliono fare sconti al West Ham.

Come riportato da Sky Sport, ci sarebbe ancora distanza tra le parti con 3 milioni di euro in più chiesti dai viola. Gli Hammers avrebbero però anche l’alternativa in caso di naufragio della trattativa: Zouma difensore del Chelsea.