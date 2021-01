Milik a un passo dal Marsiglia ma si aspetta la remissione delle cause del Napoli

Arkadiusz Milik è a un passo dal trasferirsi al Marsiglia ma l’attaccante polacco si aspetta la remissione delle cause del Napoli

Arkadiusz Milik al Marsiglia, tutto fatto? No, non ancora. Come spiega La Gazzetta dello Sport mancano ancora dei dettagli per chiudere completamente la trattativa.

La società di De Laurentiis intende tutelarsi sul mercato interno: vorrebbe evitare il suo ritorno in Serie A (l’ombra della Juve c’è sempre). Ma questo andrà bene a Milik. In ogni caso il giocatore e i suoi rappresentanti si aspettano la remissione delle cause intentate dalla società napoletana: una per la famosa “diserzione”, l’altra per una presunta violazione dei diritti d’immagine. Oggi a Marsiglia si aspettano una risposta formale dalla dirigenza azzurra. E questa lunga attesa evidentemente sta creando di nervosismo.