Milik-Higuain, i numeri che non ti aspetti: il polacco ha fatto meglio del Pipita

Confronto a distanza tra bomber durante Napoli-Milan. E’ scontro Milik-Higuain, è sfida tra grandi bomber: le ultimissime

E’ stato sfortunato, è stato fuori per un anno e mezzo per un doppio infortunio ma non ha mai perso il vizio del gol: 40 presenze, 15 gol e segna ogni 99 minuti. Novantanove come il suo numero di maglia. Stiamo parlando di Arek Milik, centravanti del Napoli. Il polacco doveva essere l’erede di Gonzalo Higuain ma ha faticato a imporsi a causa degli infortuni. Il giocatore ha iniziato la nuova stagione con un gol, contro la Lazio, e ora spera di ripetersi nel confronto a distanza con Gonzalo Higuain.

Sabato sera al San Paolo arriva il Milan del Pipita e saranno fischi per lui. Il centravanti non si è lasciato bene con i suoi vecchi tifosi che non gli perdonano il passaggio alla Juventus. L’argentino ha realizzato 5 gol contro la sua ex squadra ma ha una media-gol più alta rispetto all’ex Ajax Milik (ha giocato più partite rispetto al numero 99 polacco): 146 gol in 251 presenze, uno ogni 130 minuti giocati. La sfida tra Napoli e Milan al San Paolo sarà l’occasione dunque per vedere all’opera due grandi bomber: Arek Milik è pronto a sfidare il suo passato.