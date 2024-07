Milik Juve, addio in estate: nel suo futuro c’è la Turchia

Milik è pronto a lasciare la Juve in questa finestra di calciomercato: nel suo futuro ci potrebbe essere la Turchia

Come riferisce la stampa turca, il futuro di Arkadiusz Milik potrebbe portare il polacco a lasciare la Juve e la Serie A già nel corso di questa sessione di calciomercato estiva.

Il Galatasaray aveva sondato il terreno in un primo momento, mentre ora in vantaggio per lui ci sarebbe il Besiktas. I bianconeri sono disposti ad ascoltare proposte per il giocatore, il cui cartellino viene valutato sui 10 milioni di euro circa.

