Milik ancora stop: ecco quando sarà a disposizione di Motta

Ancora fermo ai box Arek Milik: ecco le condizioni dell’attaccante della Juve, vice di Dusan Vlahovic

Non arrivano notizie positive per quanto riguarda le condizioni di Arek Milik. L’attaccante non si è ancora ripreso dall’intervento e non dovrebbe recuperare per i prossimi tre match.

Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese su Gazzetta.it, l’attaccante della Juve salterà, molto probabilmente, le sfide contro l’Empoli, il PSV in Champions League e il Napoli. Il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Vlahovic per questo primo tour de force della stagione.

