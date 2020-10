Milik, Juventus a parametro zero oppure cessione a Gennaio? La sua decisione

Andare alla Juventus a Giugno oppure trovare subito una nuova squadra? Arkadiusz Milik ha fatto sapere al Napoli la sua decisione

Arkadiusz Milik non andrà alla Juventus a parametro zero al termine della stagione. E’ lo scenario dipinto da Fabrizio Romano tramite le pagine di calciomercato.com. L’attaccante polacco, fuori rosa con il Napoli, non ha intenzione di passare tutta la stagione senza giocare.

Si profila quindi una cessione a Gennaio, probabilmente in Premier League dove Tottenham ed Everton continuano ad essere interessate. Ovviamente questo scenario è gradito dal Napoli che può incassare una cifra, seppur minima, anziché perdere il giocatore a zero al termine della stagione.