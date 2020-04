Milik Juventus: tre contropartite per il Napoli

La Juventus punta tutto su Milik: tre contropartite tecniche per il Napoli di Gattuso. La situazione

La Juventus ha deciso di affondare il colpo per Arkadiusz Milik, che lascerà il Napoli a fronte del mancato accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza nel giugno 2021, per non meno di 40 milioni di euro.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il club bianconero potrebbe abbassare le pretese economiche dei partenopei inserendo nell’operazione Federico Bernardeschi, Daniele Rugani e Cristian Romero.