Il Napoli di Ancelotti vuole rinforzare il reparto offensivo? Ecco il commento di Milik sui piani del mercato in entrata azzurro

Il Napoli è in cerca di un attaccante: nessun problema per Arkadiusz Milik. Le voci sul mercato azzurro non impensieriscono il polacco.

Ecco le sue parole a Sky Sport: «Non posso pensare a ciò che pensa il presidente o l’allenatore, a ciò che vogliono fare e se vogliono prendere un altro centravanti o meno. Io penso solo a me stesso».