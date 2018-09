Juve avvisata: Milinkovic-Savic sta per rinnovare con la Lazio

Sergej Milinkovic-Savic è pronto a rinnovare il suo contratto con la Lazio. Il centrocampista firmerà presto un nuovo accordo

Sergej Milinkovic-Savic ha rifiutato diverse offerte in estate ed è rimasto alla Lazio. Il centrocampista serbo classe 1995, corteggiato dalla Juventus ma anche dal PSG e dalle big inglesi, ha scelto di restare, almeno per un altro anno, in biancoceleste. Lotito lo ha blindato ed è pronto a riconoscergli un importante aumento dell’ingaggio, portandolo allo status di vero e proprio top player laziale.

Mateja Kezman, suo agente, si sta godendo la luna di miele a Lisbona ma è pronto a volare a Roma per trattare con il presidente Lotito. Uros Jankovic, uno dei suoi collaboratori, era ad Empoli a seguire la gara della Lazio, e dopo la sfida si è intrattenuto in Italia. Lunedì ha cenato con Sergej e Marusic, altro assistito di Kezman. Segnali importanti per la Lazio. Tare segue la trattativa ed è pronto a chiuderla. Una trattativa iniziata tra il 9 e il 10 agosto, nei giorni della chiusura del mercato inglese. L’ultimo rinnovo è datato aprile 2017, Lotito però è pronto a un ulteriore aumento dell’ingaggio: Sergej dovrebbe firmare a breve un accordo fino al 2023 da quasi 3 milioni di euro netti a stagione.