Milinkovic-Savic rivela: «Ora non sono contento. Mercato? Momenti difficili»

Sergej Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua stagione, molto meno brillante rispetto a quella passata

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, è presente al Gran Galà del Calcio come possibile miglior centrocampista della scorsa stagione. Il serbo non è assolutamente soddisfatto della stagione fin qui avuta con la Lazio, come ammette ai microfoni di Sky: «Non è stato facile avere tante voci nella testa, anche al Mondiale non sono andato benissimo. Poi sono tornato, è arrivato il rinnovo e sono felice. Provo a giocare nel miglior modo, ma non sono contento di quanto ho fatto fino a questo punto. Devo migliorare, anche mentalmente. Per me non era facile a livello di testa, ma proverò a dare il massimo. Ho firmato per cinque anni, lo ripeto, e sono felice. Valutazioni? Io penso solo a scendere in campo. Che valga 80 o 100 milioni lo decide la gente».