Racing, l’ex Inter Milito è il nuovo presidente: «Realizzo un sogno. Essere scelti significa onore e impegno»

Racing, l’ex attaccante dell’Inter Diego Milito è il nuovo presidente: «Realizzo un sogno. Essere scelti significa onore e impegno». Le parole

Nuova avventura per Diego Milito. La leggenda dell’Inter, uomo simbolo del Triplete, è stato appena eletto come nuovo presidente del Racing Club di Avellaneda. L’ex centravanti argentino ha trionfato alle elezioni. Questo il comunicato ufficiale del club argentino e le sue parole, visibilmente emozionato.

IL COMUNICATO – «In una giornata storica, con una partecipazione record di iscritti (con 17.090 voti, il 45,74% degli aventi diritto), Racing Sueña, con la triade Diego Milito-Hernán Lacunza-Martín Ferré, ha vinto le elezioni presidenziali contro Racing Win e Advance (Christian Devia-Víctor Blanco-Alfredo Chiodini).

LE PRIME PAROLE DA PRESIDENTE – «Ringrazio le persone che mi hanno messo in questa posizione e che mi hanno permesso di realizzare un grande sogno. Essere stati scelti significa un onore, un impegno e una responsabilità per costruire il club che sogniamo. A loro, a chi mi ha accompagnato in questo lavoro, ai procuratori e a chi ha preso parte ad un atto esemplare, sarò per sempre grato. In questo momento ci metteremo al lavoro per risolvere le priorità più urgenti».