Milner contro la Super League: «Non mi piace, spero non diventi realtà»

James Milner si unisce alla schiera di calciatori contro la Super League: ecco le parole del centrocampista del Liverpool

James Milner si unisce alla schiera dei calciatori contro la Super League: dopo le dichiarazioni di Herrera, Andrea Consigli e Luis Alberto, arrivano le parole del centrocampista del Liverpool dopo la gara contro il Leeds.

«A me la Super League non piace e spero vivamente che non diventi realtà», parole abbastanza chiare di Milner tenendo conto che il Liverpool fa parte dei 12 club fondatori.