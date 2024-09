Miranda RASSICURA il Bologna: «Champions importante, ma a noi MANCA quell’aspetto»

Le parole del giocatore del Bologna Miranda dopo l’ennesimo pareggio casalingo (stavolta contro l’Empoli)

Miranda, ai microfoni di DAZN, ha voluto parlare della situazione legata al Bologna dopo il pareggio dell’Empoli.

«C’è mancato qualcosa per raggiungere la vittoria: davanti ci è mancato l’ultimo passaggio e nella fase difensiva dobbiamo essere bravi a mantenere sempre alta la concentrazione. A parte questo però credo che ci siamo comportati bene in entrambe le partite in casa e anche oggi meritavamo la vittoria. Con la Champions ci saranno molte partite da giocare ma noi dobbiamo pensare a preparare bene la prossima in campionato contro il Como»