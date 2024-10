Mkhitaryan: «Ad un certo punto abbiamo mollato, ecco quando: meglio nella ripresa; Thuram? Sta mostrando tutta la sua qualità»

Le parole di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Torino

Arrivano altre dichiarazioni dal postpartita di Inter Torino di ieri sera: il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan ha risposto così ai microfoni di Sport Mediaset.

L’AMMISSIONE – «Quando abbiamo segnato il secondo gol abbiamo mollato un po’. Nel calcio d’inizio, quando il Torino ha battuto il pallone, abbiamo preso un gol che non dovevamo prendere perché li abbiamo rimessi in partita e ci siamo messi in difficoltà».

SUL MATCH – «Nel secondo tempo siamo migliorati, abbiamo girato palla velocemente, abbiamo creato tanto e abbiamo finalmente trovato il gol pensando di nuovo di averla chiusa, ma poi purtroppo l’abbiamo riaperta con il rigore del 3-2 che ci ha messo in difficoltà. Siamo contenti per la vittoria, ma c’è ancora tanto da lavorare».

LA CRESCITA DI THURAM? – «Non c’è niente da dire, sta mostrando tutto sul campo con voglia, serenità e personalità. Sta aiutando la squadra e noi aiutiamo lui e lo sta dimostrando».

SUI TROPPI GOL SUBITI – «Ho già detto che ci sono aspetti da migliorare perché l’anno scorso non davamo tante occasioni agli avversari, quest’anno gli diamo più spazi e più occasioni per fa gol. Dobbiamo migliorare, non solo la linea difensiva ma tutta la squadra in quella fase».