MLS, Higuain chiama Messi: «Campionato importante, spero venga qui»

L’attaccante dell’Inter Miami Higuain ha chiamato Messi in MLS

Gonzalo Higuain, attaccante dell’Inter Miami, in una intervista a Stats Perform ha chiamato Messi in MLS.

LE PAROLE – «La MLS è un campionato importante e in crescita. Ogni anno diventa più bello e combattuto. Stanno arrivando giocatori importanti e credo che possa davvero crescere parecchio. Messi? Spero che possa venire qui. Sarebbe un vantaggio per la MLS ma anche per lui che sarebbe felice e si divertirebbe».