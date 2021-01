MLS, Phil Neville è il nuovo allenatore dell’Inter Miami

L’Inter Miami, squadra che milita in MLS e di proprietà di David Beckham, ha ufficializzato l’ingaggio di Phil Neville come nuovo allenatore.

Per ratificare l’accordo l’Inter Miami sta aspettando che il governo statunitense conceda all’allenatore il permesso di lavoro negli USA.

Phil Neville, welcome to #InterMiamiCF!

Former England Women’s National Team manager appointed as second head coach in Club history.https://t.co/hBHMH5Mmmj

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 18, 2021