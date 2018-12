Modric, che frecciata a Ronaldo e Messi: «Il calcio non è soltanto gol!»

Luka Modric, fresco vincitore del Pallone d’Oro 2018, si gode il traguardo: «Nessuno mi ha regalato nulla»

Luka Modric è soddisfatto e contento mentre parla a GQ della vittoria del Pallone D’Oro. Il croato ha ottenuto l’ambito riconoscimento dopo un’epopea caratterizzata da Messi e Ronaldo: «E’ stato un cammino lungo e arduo, ma è proprio questo a rendermi felice perché tutti i riconoscimenti, il Pallone d’Oro e quello FIFA, sono ancora più belli quando sai che nella vita nessuno ti ha mai regalato nulla».

Modric ha poi ammesso: «Ho sempre lavorato per arrivare ai miei obiettivi, e sono felice che la gente riconosca quanto ho fatto. In realtà c’è voluto molto, ho dovuto vincere tre Champions di fila e arrivare in finale al Mondiale con una Nazione piccola come la Croazia, un qualcosa di inimmaginabile». Il regista dei Blancos interrompe dunque il regno di Messi e Ronaldo, non lesinando qualche frecciatina nei loro confronti: «Questo premio sta a significare che altre persone hanno capito che il calcio non è solo gol, gol, e ancora altri gol»