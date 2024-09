Moggi: «QUELLA SQUADRA ha utilizzato una buona STRATEGIA sul mercato»

L’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, ha voluto dire la sua sul calciomercato di quella squadra. LE PAROLE

Sulle colonne di Libero, Luciano Moggi ha fatto il punto sul calciomercato facendo un vero e proprio bilancio.

SUL MERCATO – «Due obiettivi di seguito hanno interessato le nostre squadre: il primo, il mercato estivo, per cercare rinforzi; il secondo, conseguenza logica del primo, diventare o restare competitivi. Il mercato si è chiuso qualche giorno fa e l’Inter, la squadra campione d’Italia, non è che abbia strafatto anche perché i suoi dirigenti, molto opportunamente, avevano già fatto tutto senza aspettare l’apertura: prima Taremi e Zielinski a parametro zero, quindi l’argentino Palacios».

SUL CAMPO – «Poi in campo, a San Siro, l’Inter annichiliva l’Atalanta, con un tondo 4-0. Sapeva infiltrarsi con abilità nelle emergenze difensive della Dea e dava chiara dimostrazione dello strapotere che la contraddistingue. La doppietta di Thuram, l’eurogol di Barella, l’autorete di Djimsiti, erano un messaggio a tutte le altre concorrenti. Capace di abbassare il ritmo e alzarlo a piacimento, le erano bastati i primi dieci minuti e i primi dieci del secondo tempo, per stordire l’avversario».