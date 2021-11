Moggi: «L'Italia non sa più segnare senza Immobile. E i rigori...»

Luciano Moggi, ex dirigente sportivo, ha espresso le proprie considerazioni sulla sconfitta dell’Italia contro l’Irlanda del Nord

Luciano Moggi, ex dirigente sportivo, ha espresso le proprie considerazioni sulla sconfitta dell’Italia contro l’Irlanda del Nord. Le sue dichiarazioni sulle pagine di Libero.

FLOP ITALIA – «Senza Immobile questa Nazionale non sa più segnare. Non c’è niente da fare, il nostro calcio non ha più voglia di decollare. Sembrava in ripresa dopo la vittoria dell’Europeo, poi è crollato nuovamente sotto i colpi della Svizzera. Mancini ha dovuto frugare tra le manchevolezze degli attuali dirigenti calcistici che hanno ormai l’abitudine di mandare in campo dieci e tavola anche undici stranieri. Perdendo la profondità che Immobile sa dare alla squadra venivano meno anche gli spazi di inserimento per i compagni. È raro vedergli sbagliare il calcio di rigore, come invece troppo spesso è capitato a Jorginho, eppure in tanti a criticarlo».