Molde, la particolare storia di Daehli: tifoso gli paga l’aereo e…

L’incredibile storia di Daehli del Molde: gli nasce il figlio, un tifoso gli paga l’aereo per essere alla partita e…

… dopo 7′ si infortuna. E’ tutto vero ed è successo durante la partita FK Molde-Bodo/Glimt. Il calciatore a causa l’imminente nascita del figlio avrebbe dovuto saltare la gara in questione, ma Rokke, uomo d’affari e tifoso del Molde, gli ha pagato l’aereo per poter essere in tempo al match. In effetti è arrivato, è partito titolare e poi il ko.