Momblano: «Il mercato degli allenatori non sarà movimentato. Su Guardiola…»

Luca Momblano ha rilasciato un’intervista in esclusiva a Juventus News 24. Le parole del noto giornalista

ALLENATORI – «Credo che ci siano troppe ferite da andare a curare per tutte le squadre per immaginare un mercato allenatori vero. Secondo me Sarri ha aumentato di molto le possibilità di rimanere alla Juve, ma non solo: l’80% di panchine che avremmo messo in dubbio per l’estate non verranno messe neanche in discussione, perché non ce lo si può permettere. Su Guardiola un mese fa avrei detto che avrebbe lasciato di sicuro il Manchester City (e credo che lo saluterà comunque), e non mi stupirebbe dovesse fare un anno sabbatico. La Juve, però, con Agnelli, ci ha riservato delle grandi sorprese negli ultimi anni…».