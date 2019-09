Monaco, Bakayoko: «Al Milan cresciuto come professionista»

Bakayoko, tornato al Monaco, ricorda i trascorsi al Chelsea e soprattutto al Milan. Le parole del centrocampista francese

Bakayoko, giocatore del Chelsea in prestito al Monaco, ha rivelato in conferenza di aver appreso molto durante il suo periodo al Milan.

«Quando ho lasciato il Monaco tre anni fa, era perché avevavamo raggiunto il top a livello calcistico. Non è stato facile, ma porto con me tante cose positive. Al Chelsea ho giocato tanto e ho imparato, così come al Milan. È stata un’esperienza che mi ha fatto crescere soprattutto come professionista, ma anche sotto altri aspetti».