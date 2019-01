Monaco, colpo in arrivo in attacco: accordo per Batshuayi

Il Monaco ha raggiunto un accordo con il Chelsea per il prestito secco di Michy Batshuayi fino al 30 giugno 2019.

Nuova avventura in arrivo per l’attaccante Michy Batshuayi. Il belga, dopo aver giocato la prima parte della stagione 2018/19 nella Liga in prestito al Valencia, sarà ceduto dal Chelsea, sempre a titolo gratuito, al Monaco. Secondo quanto riportato da “Goal”, il club del Principato avrebbe raggiunto un accordo con il Chelsea per il prestito secco dell’attaccante fino al 30 giugno 2019.

Il trasferimento era stato del resto preannunciato dal vice presidente biancorosso Vadim Vasilyev, che ai microfoni di “Canal +” ha dato per imminente l’ufficialità dell’affare. L’arrivo di Batshuayi sarà il secondo rinforzo invernale per la squadra di Thierry Henry, che ha come primo obiettivo quello di abbandonare i bassifondi della classifica dopo una prima parte di stagione disastrosa, chiusa al penultimo posto. Batshuayi lascia il Valencia con 23 presenze complessive e 3 gol (15 e una rete considerando soltanto La Liga).

