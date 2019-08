Monaco, Fabregas: «Futuro in Argentina? Sarebbe bello»

Il centrocampista del Monaco Fabregas apre alla destinazione Argentina: ecco le dichiarazione del talentuoso iberico

Cesc Fabregas pronto a seguire Daniele De Rossi, intraprendendo una nuova avventura in Argentina? Ecco le parole del centrocampista del Monaco a Super Deportivo Radio.

«Futuro in Argentina? Perché no? Penso che sia una lega molto competitiva, molto aggressiva, ci sono giocatori di grande talento. Per me sarebbe bello andare a giocare lì».

L’iberico è legato ai monegaschi da un contratto valido fino al 2022.