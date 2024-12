Mondiale per Club, stasera il sorteggio: ecco i rischi per Inter e Juve

Mondiale per Club, questa sera alle 19.00 ci sarà il sorteggio: ecco i rischi principali in ogni fascia per le italiane Inter e Juve

Nella giornata di oggi (13 locali, 19 ore italiane) si terrà il sorteggio dei gironi del Mondiale per Club in programma tra giugno e luglio 2025. Tuttosport ha provato a elencare i principali pericoli per Inter e Juve.

I bianconeri (inseriti in seconda fascia) incroceranno sicuramente una big europea dalla prima fascia: vale a dire una tra Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e PSG. Urna più gentile per i nerazzurri, che dovranno affrontare una delle sudamericane di prima fascia: River Plate, Palmeiras, Flamengo e Fluminense. In terza fascia i pericoli possono arrivare da Boca Juniors e Botafogo per la squadra di Motta, mentre l’Al Hilal con Koulibaly, Milinkovic, Cancelo è il principale spauracchio per Inzaghi. In quarta fascia dovendo indicare la squadra che nessuno vorrebbe prendere c’è l’Inter Miami di Messi, Suarez e il resto della colonia ex blaugrana.