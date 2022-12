Dopo l’ingresso in campo per la finale dei Mondiali del 2022 in Qatar, arrivano i primi provvedimenti per Salt Bae

Salt Bae is hereby banned from the 2023 @opencup Final — U.S. Open Cup (@opencup) December 20, 2022

Il cuoco, ormai conosciuto in tutto il mondo, è stato bannato dalla finale degli U.S. Open come scritto dall’organizzazione su Twitter.