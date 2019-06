Mondiale Under 20, l’Italia come i 300 spartani: i messaggi dopo l’eliminazione – GALLERY

Mondiale Under 20, l’Italia come i 300 spartani: i messaggi più belli degli azzurrini dopo l’eliminazione contro l’Ucraina

Si è infanto sul più bello il sogno Mondiale dell’Italia Under 20, eliminata in semifinale dall’Ucraina nel modo più amaro possibile. Il gol del pareggio di Scamacca in pieno recupero è stato annullato dal Var.

Rimane la cavalcata trionfale dei ragazzi di Nicolato che sul parallelismo con Leonida e i suoi 300 spartani ha appassionato un popolo intero. Ecco alcuni dei messaggi postati dopo l’eliminazione dagli azzurrini.