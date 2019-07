Mondiali femminili, Infantino: «32 squadre? Ci proveremo per il 2023»

Mondiali femminili, Infantino spiega la volontà di voler allargare il numero di squadre partecipanti entro il 2023

Durante una conferenza stampa a Lione in vista della finale dei Mondiali femminili, Gianni Infantino ha parlato del futuro della competizione. Il presidente della Fifa si è detto di essere favorevole all’ampliamento della Coppa del Mondo da 24 a 32 squadre entro il 2023: «Se guardiamo al successo di questo Coppa del Mondo, dobbiamo vederla ancora più grande».

Inoltre, ha confermato il grande investimento della Fifa sul calcio femminile: «Dobbiamo investire per far crescere il calcio femminile in tutto il mondo».