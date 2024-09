Montenegro Galles, inizio CLAMOROSO degli ospiti!

Una partenza a dir poco perfetta in Montenegro Galles per gli ospiti, avanti 2-0 dopo appena tre minuti di gioco

Montenegro Galles ha avuto un inizio più unico che raro. La seconda giornata della Lega B di Nations League vede queste due formazioni scendere in campo al Podogorica City Stadium dell’omonima città.

Dopo quaranta secondi Moore mette dentro un pallone rimasto in area e con un bacino al palo trova l’1-0. Come se non bastasse, al terzo minuto ci pensa Wilson con un gol meraviglioso: due reti in appena tre giri di lancette.