Montero sicuro: «De Ligt fuoriclasse, anche Zidane fece fatica»

Paolo Montero ha parlato a Radio Bianconera sull’inserimento Matthijs de Ligt alla Juve, avvenuto non senza qualche difficoltà

Paolo Montero ha parlato sulle frequenze di Radio Bianconera dei primi mesi di Matthijs de Ligt alla Juve. Le sue parole.

DE LIGT – «È un periodo di adattamento, spesso non è colpa di un singolo ma dell’intero reparto. Lui viene da un altro calcio, ha bisogno di adattarsi. A me sinceramente le critiche sembrano ingiuste ed esagerate, è un fuoriclasse. Secondo me si sta esagerando con un ragazzo di 20 anni. Io mi ricordo quando arrivò Zidane anche lui fece fatica ad adattarsi, addirittura si diceva che lo dovessero vendere. Secondo me bisogna aspettarlo, la Juve ha fatto bene a venderlo e bisogna avere pazienza. È cambiato tutto, vogliamo tutto in fretta. Bisogna lavorare e aspettare, la Juventus ha fatto benissimo a prenderlo».