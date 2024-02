Monza Galliani: «Rinnovo Palladino? Ne parliamo a maggio»

Le parole di Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, prima dell’Assemble di Lega Calcio: «Il Papu? Non dipende da noi»

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliano ha parlato ai giornalisti presenti prima dell’Assemblea di Lega Calcio. Di seguito le sue parole.

PAREGGIO DI UDINE – «Un po’ di sofferenza all’inizio, poi puoi pure vincere all’ultimo minuto… La sofferenza è normale, non è che possiamo andare in giro a conquistare il mondo. Il Monza sta facendo un grande campionato e pareggiare a Udine è un ottimo risultato».

INTER JUVE – «Ovviamente ho visto la partita ma non commento, parlo solo del Monza. L’Inter come organico è nettamente la più forte secondo me, poi nel calcio non sempre vince la squadra più forte».

RINNOVO PALLADINO – «Abbiamo detto a fine campionato, questi sono i patti ed i patti si rispettano. Il campionato finirà il 26 maggio, quindi il 27 maggio ci vedremo».

PAPU GOMEZ – «C’è un’udienza il 12 febbraio, quindi speriamo. Poi nel giro di 2-3 giorni si saprà, non dipende da noi».

CALCIATORI IN SCADENZE – «Chi è in scadenza? Nessuno è in scadenza… Su Gagliardini non avete capito, è legato alla salvezza così come D’Ambrosio. Hanno tutti contratti di un anno più uno se ci si salva, quindi è automatico che se dovessimo salvarci loro ci saranno ancora, se dovessimo andare in Serie B non ci saranno. Colpani? Lui ha 5 anni…».