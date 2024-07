Monza, Carboni: «QUESTO il mio obiettivo. Nesta? Per me significa TANTO, ecco il MOTIVO»

Andrea Carboni, difensore del Monza, ha parlato di alcuni argomenti riguardanti il mondi biancorosso tra cui il nuovo tecnico

Il difensore del Monza Andrea Carboni è intervenuto per parlare della prossima stagione di Serie A. Il giocatore ha spiegato quanto sia per lui un onore essere allenato da una leggenda come Nesta.

NESTA – «Significa tanto per me. Ci ho parlato appena arrivato qui, gli ho detto che facevo fatica anche solo a guardalo. Mi ha detto di sciogliermi un po’. Per me è un onore essere allenato da lui e cercherò di rubargli il più possibile. Mi ha già bacchettato…»

OBIETTIVI – «Voglio confermarmi, fare un grande campionato e togliermi grandi soddisfazioni«»

CRESCITA – «Fa tanto, adesso mi sento forte mentalmente e mi sto preparando al meglio per questa stagione perché sarà veramente importante»