Monza, Galliani: «Abbiamo bomber polacchi e croati. Torneremo in alto»

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Pordenone.

COPPA ITALIA – «Questa vittoria ci fa girare, era importante, è arrivata in un momento decisivo, nonostante le emergenze: due mediani schierati come terzini, un ragazzo della Primavera come punta, ma mister Brocchi ha fatto molte scelte ragionate sia per il campionato che per la situazione Covid-19 che ancora viviamo. Lo dico a tutti i tifosi: stiamo sereni e tranquilli, abbiamo una squadra formidabile e un buonissimo allenatore, faremo una bella stagione. Ci sono 38 gare da giocare, ho sfiorato la Serie A tante volte e dico che i nostri ragazzi sono fortissimi».

CORONAVIRUS – «Tutti stiamo facendo il massimo per cercare di andare avanti e chiudere nei tempi, ma chiaramente questo torneo sarà condizionato dal virus. Noi siamo stati falcidiati dalle assenze, e altre squadre vivranno i nostri problemi: è un campionato già anomalo per l’assenza di pubblico, in più ci mettiamo le defezioni date dal Covid-19… penso alla Reggiana: avesse giocato contro di noi avrei chiesto anche io il rinvio del match, serve lealtà sportiva. Non è colpa della Reggiana se non ha 13 giocatori. So che scatenerò polemica, ma ci sono comportamenti che non fanno onore a tanti presidenti».

INFORTUNIO FINOTTO – «Non interverremo sul mercato per compensare alla sua lunga assenza, abbiamo tanti giocatori molto forti. Abbiamo preso i capocannonieri del campionato polacco e croato e non li abbiamo mai visti, e con loro altri: dateci tempo di avere tutti a disposizione, torneremo in alto alla classifica».