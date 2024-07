Monza, Galliani: «Colpani al momento RESTA, sui ritorni di Carboni e Sensi dico QUESTO»

Le parole di Adriano Galliani, ad del Monza, sulle mosse di calciomercato del club brianzolo per la prossima stagione. I dettagli

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato a SportFace del futuro del club brianzolo.

IL PUNTO SUL MERCATO – «Non si sta muovendo nessuno, la situazione è sempre quella. Se qualcuno dovesse farsi avanti, sarà valutato. Non è escluso come concetto, ma al momento non c’è nulla. Non c’è stata nessuna cena, casualmente in un ristorante di Milano ho incontrato Sensi, ma non c’è stata nessuna trattativa. Altre chiamate per Colpani? Al momento no, come si suol dire piange il telefono. Valentin Carboni? Sempre la solita suonata, se non esce nessuno non andiamo a cercare nessuno».