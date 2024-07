Monza, Galliani: «Szczesny NON è solo un sogno, noi siamo UNICI in Italia. Sul mercato dico QUESTO»

Le parole di Adriano Galliani, ad del Monza, sulle mosse di calciomercato del club brianzolo per la prossima stagione. I dettagli

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato a margine di un evento del calciomercato.

PROGETTO – «Abbiamo fatto 97 punti nelle ultime due stagioni ora si ricomincia azzerando tutto. La nuova Serie A vede delle neopromosse, soprattutto il Como, con ambizioni, risorse e proprietà straniere. Nessuno si è accorto che unica proprietà lombarda totalmente italiana è il Monza».

CALCIOMERCATO – «La rosa ideale per me è di 26 giocatori, due per ruolo, il terzo portiere e per sicurezza, ho sempre sognato, un jolly per settore a livello di movimento. Non sempre si riesce però ad arrivare a questo. È uscito il portiere, è tornato Cragno che era nel giro della Nazionale quando era arrivato da noi. Poi sono stati ceduti calciatori che non erano con noi lo scorso anno, ma in prestito in altre squadre. Ci sono delle trattative in corso, i nomi li sapete; se esce qualcuno ne entra un altro. Quantitativamente siamo coperti, possiamo provare a migliorare qualitativamente».

SZCZESNY – «È a metà tra la suggestione e il sogno. Chissà… vedremo se potrà diventare una trattativa. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva».