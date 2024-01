Monza Inter, l’inizio del ritorno è un esame per Simone Inzaghi

Il tema forte della prima giornata di ritorno non può che essere il testa a testa tra Inter e Juventus. La giornata scorsa…

Il tema forte della prima giornata di ritorno non può che essere il testa a testa tra Inter e Juventus. La giornata scorsa ha proposto per le due squadre impegni molto più difficili di quanto ci si aspettava sulla carta. Con finali convulsi e situazioni che sembrerebbe improbabile rivivere immediatamente. Tralasciando per un attimo i bianconeri, che trascorreranno ben 72 ore sapendo il risultato dei rivali a Monza in attesa di ospitare il Sassuolo, come si è comportata in questi ultimi anni l’Inter appena dopo avere virato il giro di boa? Andiamo a scoprire le ultime 4 stagioni, che qualcosa di interessante hanno proposto.

1) Conte come Allegri. 2019-20: l’Inter di allora era esattamente nella situazione opposta a quella odierna e navigava 2 punti in meno della Juve guidata da Sarri. Un gap determinato proprio nell’ultima giornata con il pari dei nerazzurri a San Siro contro altri nerazzurri, quelli dell’Atalanta, un segnale di scricchiolio che si approfondì a Lecce, dove il gol di Bastoni nella ripresa determinò un vantaggio che durò giusto 5 minuti, approfondendo così il divario dalla capolista a 4 punti.

2) Conte-bis ma non in tutto. La gestione del Conte-bis, senza alcun riferimento a quanto successo in politica, è identica all’anno precedente. Anche nel 2020-21 l’Inter chiude la prima parte del torneo a -2, stavolta dal Milan. Solo che in questo caso le cose finiranno diversamente, con la vittoria dello scudetto. E che i nerazzurri facciano sul serio lo dimostra il 4-0 sul Benevento con il quale avviano la macchina nel girone di ritorno.

3) Il rinvio. 2021-22, sembra passato un secolo, invece sono solo due inverni fa. L’Inter di Inzaghi chiude al primo posto e quel titolo da campione d’inverno sembra un’ipoteca visti i 4 punti di vantaggio sul Milan. Ma all’inizio del ritorno i tanti casi di positività al Covid inducono a rinviare alcune partite, tra le quali quel Bologna-Inter che verrà recuperato molto tempo dopo. E che risulterà fatale, l’inciampo delle speranze tricolori.

4) Game over. L’ultimo campionato si era già chiuso dopo 19 partite, se non addirittura prima. L’Inter riprende il cammino a -13 dal Napoli, lo fa in casa dell’ultima in classifica e ci vuole una doppietta di Lautaro per ribaltare una sconfitta a Cremona nella conquista di 3 punti utili all’altro torneo da giocarsi, quello per un posto in Champions.