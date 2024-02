VOTI STATS Monza Milan: i meriti di Palladino, Pioli tradito dalle riserve

Monza-Milan, i voti e le statistiche dopo la gara dell’U Power Stadium: Pioli, Palladino e Dany Mota con Pulisic

Possesso palla 50% a testa; conclusioni più per il Milan, 16 a 12: Expected Goals equilibrato, ma a favore dei padroni di casa: 1.76 a 1.32. Monza- Milan va ben oltre i numeri e il 4-w2 finale a favore dei brianzoli racconta di una partita con elementi di follia, anche per come il punteggio è andato a stabilizzarsi sul 4-2, passando prima dal 2-0 al 2-2.

Ecco secondo i quotidiani di Milano i voti dei due tecnici.

PALLADINO – Il Corriere della Sera lo premia con il 7,5: «Sorprende i rossoneri schierando la difesa a 4: dopo tre sconfitte, il primo successo in A sul Milan». La Gazzetta dello Sport condivide il voto: «Prepara bene la partita, abbassa il coefficiente di rischio e fa male con quattro attaccanti veri. Non scontato. Un merito su tutti: il Monza sul 2-2 rialza la testa e non esce dalla partita. Anzi, va a prendersela».

PIOLI – La Gazzetta dello Sport è meno drastica e lo “rimanda”, per così dire, con un 5,5 rimediabile: «Turnover bocciato per direttissima: male tutti. Ha il merito di non andare per il sottile con il triplo cambio al 45’. Il Milan gli risponde e la rimette in piedi, poi decidono gambe, episodi e… un certo Bondo». Il Corriere della Sera è più duro e lo boccia col 5: «L’operazione sorpasso sulla Juve è rimandata. Le riserve deludono».

Entrambi i quotidiani concordano sul migliore in campo delle rispettive squadre.

DANY MOTA – Si prende 7,5 ovunque. Per il Corriere è «il più brillante dei suoi per distacco: su di lui Thiaw commette il fallo da rigore. Poi segna la rete del 2-0». Per la Gazzetta c’è addirittura un riferimento nobile: «Il ragazzo che copiava Ronaldo usa il copyright. Estetica: serie di doppi passi alla CR7. Fatti: un gol (con deviazione), lavoro, il rigore guadagnato, il cross per Colpani».

PULISIC – Il quotidiano sportivo lo equipara al monzese e considera la prestazione dell’americano da 7,5: «Una palla di fuoco: non la fermi. Fatturato della ditta in 45 minuti: un gol esagerato, la sponda per Giroud, una discesa a destra, un tocco per Reijnders che si poteva usare meglio. Più di così, impossibile». Per la testata generalista mezzo voto in meno: «Decisivo: prima la sponda per la rete di Giroud, poi la magia da fuori area».