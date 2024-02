Monza, Palladino: «Sono orgoglioso, ecco perchè ho preso Zerbin»

Le parole di Raffaele Palladino, allenatore del Monza, nel post partita del match di Serie A contro l’Udinese. I dettagli

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Udinese-Monza, terminata 0-0.

PAROLE – «Un ottimo punto, contro una quadra che sapevamo che poteva metterci in difficoltà. Abbiamo fatto uno step in più Orgogliosi dei miei ragazzi, che hanno lottato e si sono sporcati e non è nelle nostre corde. Hanno difeso e lottato tutti quanti insieme. Dovevamo dare continuità all’ottima partita contro il Sassuolo e sono soddisfatto. Abbiamo rischiato, tanti tiri da fuori, ma potevamo anche vincere nel finale. La squadra ha retto l’urto dell’Udinese. Zerbin? Può fare bene entrambi i ruoli, perché ha grandi qualità fisiche e tecniche. E’ un duttile, può fare sia il quinti di sinistra che di destra e il trequartista. L’abbiamo preso per questo, oggi è entrato e ha fatto molto bene».