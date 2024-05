Monza Palladino: «A giugno parleremo del futuro: qui cresciuto come uomo e allenatore»

Le parole di Raffaele Palladino, tecnico del Monza, dopo la sconfitta subita dai brianzoli in casa della Juve

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Monza contro la Juve. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Abbiamo fatto un’ottima prestazione, specialmente nei primi 25 minuti. Siamo venuti con personalità e coraggio, poi è venuta fuori la Juve che ha sbloccato anche con episodi. Loro bravi a sfruttare ogni minima leggerezza, ma il secondo gol era evitabile e mi ha fatto arrabbiare. Ho ringraziato i ragazzi che hanno dato tutto fino alla fine, questa squadra non ha mai mollato, le prestazioni sono state sempre positive. Voglio bene a questi ragazzi, è stato molto emozionante a fine partita».

ADDIO AL MONZA – «Era doveroso fare un ringraziamento a tutti. Ho ringraziato tutti quelli che fanno parte di Monzello. I giocatori sono i protagonisti, ma quelli dello staff sono quelli che lavorano a fari spenti e danno tutto per la società. Siamo stati una grande famiglia in questi due anni, era doveroso ringraziare tutti. Questo gruppo ha fatto crescere molto me come allenatore e come uomo, hanno dato tutto e li ho ringraziati».

STEP IN PIU’ PER VINCERE – «Ho detto a fine gara che il calcio è fatto di stimoli. Abbiamo raggiunto la salvezza con anticipo, ma il campionato è stato sempre onorato e abbiamo cercato di spingere sempre sull’acceleratore. E’ un dato di fatto però che non siamo riusciti ad ottenere alcuni risultati. Bisogna riflettere, i ragazzi ne sono consapevoli. Hanno una sensiblità incredibile, non posso rimproverargli niente e li ringrazierò per tutta la vita».

DOVE ANDRA’ – «Sapete dove vado? Vado domani nella nostra Napoli, vado dalla mia famiglia a riposarmi. Ho bisogno di un po’ di riposo, siamo arrivati stanchi alla fine, abbiamo dato tutto. Parlerò con la società, prenderò qualche giorno per ragionare e ai primi di giugno decideremo con la massima serenità a tranquillità».

DI GREGORIO E SALUTO AI TIFOSI – «Ho avuto modo di parlare con lui al centro del campo, mi sembrava il luogo adatto. E’ stato bello che sia stato premiato. Io sono un ex juventino e conosco la mentalità della Juve, gli ho semplicemente detto che qualora andasse alla Juventus qua si viene per vincere. Deve avere questa mentalità che ha, poi l’ho abbracciato e l’ho ringraziato. Ci ha dato tantissimi punti ed è un grandissimo portiere».