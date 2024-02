Monza, attesa a breve la sentenza sul caso doping per Gomez

Cresce l’attesa per la sentenza sul caso doping che ha coinvolto il Papu Gomez, centrocampista argentino del Monza

Si avvicina la fine del caso doping che ha coinvolto il Papu Gomez. Il centrocampista argentino del Monza è infatti in attesa della sentenza definitiva per capire quando potrà rientrare in campo.

Quest’ultima dovrebbe arrivare già nel corso della settimana, con Gomez che spera così di poter tornare in campo in Serie A già in questa stagione. L’argentino ha infatti sempre sostenuto di aver assunto una sostanza illecita per sbaglio, da una medicina del figlio.