Monza, il RETROSCENA sull'arrivo di Keylor Navas

Kaylor Navas verso Monza. L’estremo difensore con tre Champions League in carriera approderà in Serie A. I dettagli

Adriano Galliani aveva promesso un colpo importante in porta ed è arrivato con Keylor Navas. Non sarà Szczesny e nemmeno Gollini, dato che quest’ultimo è saltato proprio per permettere l’ingaggio dell’ex Real Madrid e PSG.

Secondo Gianluca Di Marzio, il costaricano sarebbe dovuto partire lunedì per svolgere le visite mediche per il Monza, ma manco ancora alcuni dettaglio. Detto ciò c’è parecchio ottimismo circa il suo arrivo dunque i brianzoli sono pronti ad accogliere il sostituto di Di Gregorio.