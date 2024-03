Monza Roma: Palladino contro l’arbitro, ma anche lui ha sbagliato scelte

Monza Roma, i voti e le statistiche dopo la gara dell’U Power Stadium: le pagelle dei quotidiani su Palladino

Mentre De Rossi ha parlato della sua Roma più bella e i risultati sono netti, con 6 vittorie su 7 da quando ce l’ha in mano lui, anche Palladino è entrato nel novero degli allenatori che in questo weekend hanno contestato le decisioni arbitrali. Il suo Monza ci ha provato, ha tirato 16 volte contro 12, ha crossato di più (16-12) e ha vinto il maggior numero di duelli (56-44%). Ma il risultato di 4-1 a sfavore è troppo netto per uscirne fuori con valutazioni positive. Ecco i giudizi di due quotidiani sportivi.

PALLADINO – «Si interrompe la striscia di cinque risultati utili consecutivi davanti sbattendo forte su una Roma che non ha lasciato spazi. Dopo il ko di Gagliardini cambia la marcatura su Dybala e in quel momento finisce la partita»: la valutazione da parte del Corriere dello Sport si accompagna a un 5,5 in pagella. La Gazzetta dello Sport è più dura e lo retrocede ancora di mezzo voto: «Il piano iniziale è buono, con Bondo a pestare i piedi a Dybala. Ma quando Gagliardini si fa male, dovrebbe inserire un mediano e non un trequartista. La scelta complica la gara anche se il gioco resta valido».

Tra le due testate, c’è solo un giocatore che riceve una sufficienza convinta.

MALDINI – 6,5 da parte della Gazzetta: «Combina più lui che tutti gli altri trequartisti o esterni. Un bel dribbling con tiro rasoterra e una splendida palla sulla testa di Andrea Carboni che spreca: il tipo di cross che mette in grande difficoltà i difensori». Meno entusiasta il Corriere, che lo limita al 6: «Entra bene, si rende pericoloso e sfiora un gol da campione».

Nessun dubbio, invece, sul peggiore in campo, che mette tutti d’accordo anche nella misura della bocciatura: 4,5.

BIRINDELLI – Il Corriere dello Sport fa l’elenco dei suoi errori: «Sbaglia un tiro dal limite, poi non serve Mota solo in area e infine si perde Pellegrini sul gol». La Gazzetta dello Sport ne aggiunge altri: «Non sembra partita da sliding doors, ma lui potrebbe complicare la vita alla Roma: sbaglia scelta e tira fuori invece di appoggiare a Mota Carvalho un comodo assist. Saltato secco da Pellegrini sul primo gol»