Monza, TRIS in amichevole alla Vis Pesaro: tutte le INDICAZIONI per Nesta

Tutto quello che è successo nell’amichevole tra Monza e Vis Pesaro, terminata con il punteggio finale di 3-1

Il Monza di Alessandro Nesta batte per 3-1 in amichevole la Vis Pesaro, club militante in Serie C. Nel test in programma al centro sportivo di Monzello, i padroni di casa di mister Alessandro Nesta passano in vantaggio al 17′ grazie alla rete di Dany Mota e quattro minuti dopo raddoppiano con il colpo di testa del solito Milan Djuric.

L’attaccante bosniaco firma la doppietta personale in avvio di ripresa, portando il risultato sul 3-0. Nel secondo tempo si abbassano i ritmi e la formazione marchigiana riesce a trovare il gol della bandiera con il calcio di rigore di Molina.