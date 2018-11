L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha parlato in vista della sfida tra l’Atalanta e la formazione allenata da Spalletti

Domenica prossima, alle 12.30, l’Inter scenderà in campo a Bergamo per sfidare l’Atalanta del grande ex Gasperini. L’avventura di Gasperson sulla panchina interista durò pochi mesi e il tecnico non ha mai digerito tutta la situazione. Massimo Moratti, all’epoca presidente dell’Inter, ha parlato a calcioatalanta raccontando la sua verità sull’esonero: «In quel momento non potevo prendere altre decisioni. Arrivavano solo risultati negativi e la fiducia non era al massimo. All’Inter si ragiona in un modo un po’ diverso che all’Atalanta: quando non ci sono risultati si deve intervenire in qualche modo».

L’ex presidente interista ha parlato anche della nuova Inter di Spalletti: «Se Spalletti ha trovato il bandolo della matassa? Sembra proprio di sì. Pare abbia trovato il modo di giocare più idoneo e riesca a far rendere al meglio i giocatori che ha a disposizione. Storicamente a Bergamo è molto difficile. Ma è una sfida altrettanto importante e l’Inter dovrà scendere in campo con molta concentrazione per cercare di fare risultato». Chiosa con un consiglio sul mercato alla nuova proprietà: «Mi piace molto Duvan Zapata, ma anche Musa Barrow ha margini di miglioramento. Ma oggi l’Inter è completa in ogni reparto».