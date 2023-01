Morte Vialli, Ziliani scatena polemiche: «Abusi di farmaci? Io mai in silenzio» – 📸

Morte Vialli, Paolo Ziliani scatena l’ennesima polemica dovuta ad un suo tweet: ecco che cosa ha scritto

Ennesima polemica dovuta ad un tweet di Paolo Ziliani, che ha risposto ad una domanda in cui gli si chiedeva del suo silenzio sul doping e del nesso con le morti di Mihajlovic, Pelé e Vialli.

Non sono affatto stato in silenzio e soprattutto, non essendo un medico, ho sempre fatto riferimento a inchieste di livello come quelle citate nel pezzo sotto. Ricordiamo tutti l’abuso di farmaci, i processi, la condanna, la prescrizione. Poi, ognuno risponde alla sua coscienza https://t.co/VHYbtU5hiz pic.twitter.com/S6BICMo7sn — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 6, 2023

«Non sono affatto stato in silenzio e soprattutto, non essendo un medico, ho sempre fatto riferimento a inchieste di livello come quelle citate nel pezzo sotto. Ricordiamo tutti l’abuso di farmaci, i processi, la condanna, la prescrizione. Poi, ognuno risponde alla sua coscienza» l’evitabile messaggio che si riferisce alle accuse per presunto doping da parte dei giocatori della Juventus ai tempi in cui Vialli militava in bianconero.