Mourinho show: la reazione al doppio salvataggio di Onana è unica, l’espulsione è il classico Special One – VIDEO

Show di Jose Mourinho all’Old Trafford nel pareggio di Europa League: la sua reazione al salvataggio di Onana è esilarante, poi il solito rosso e frecciata a Turpin

Il solito Mourinho che quando c’è ruba la scena: nel pareggio di Europa League del suo Fenerbahce contro la sua ex squadra, il Manchester United, mette in scena tutto il suo repertorio da consumato showman: facce esilaranti, proteste, espulsioni e un dispetto alla sua ex in crisi.

Jose Mourinho's reaction to Onana's save. 💀😂😂😂😂pic.twitter.com/QYDD7QmfCj — Onana – What's my name? (@OnanaOOC) October 25, 2024

Il primo momento Mou è sul doppio miracoloso intervento di Onana su En-Nesyri con il risultato ancora di 1-0 per i Red Devils: lo sguardo divertito e stupito, il gioco di mani è da oscar. Il secondo momento Mou è nel finale invece, quando arriva il rosso per proteste contro Turpin per un rigore non assegnato nel finale alla sua squadra. E a TNT Sport dopo la gara, la sua protesta contro l’esperto direttore di gara, è deliziosamente passivo-aggressiva.

José Mourinho 🇵🇹 se paye la tête de Clément Turpin 🇫🇷, qui l'a expulsé : « A 160 km/h, il avait un œil sur la situation du pénalty.. et un œil sur moi et mon comportement. C'est pourquoi il est l'un des meilleurs arbitres du monde ! » 😭😭pic.twitter.com/Lw7vWai3d0 — BeFootball (@_BeFootball) October 24, 2024

«Non mi va di parlarne – apertura classica di quelli che invece vogliono proprio parlarne – l’arbitro mi ha detto una cosa incredibile. Ha detto che poteva vedere contemporaneamente nell’area di rigore e cosa stavo facendo a bordo campo. Mi congratulo con lui perchè la sua visione periferica è assolutamente incredibile: in una gara ai 100 all’ora avere un occhio che guarda il possibile rigore e uno che guarda me in panchina Ecco perchè è uno dei migliori arbitri del mondo».