Mourinho sicuro: «Futuro? Ho davanti una lunga carriera»

Josè Mourinho ha rilasciato una lunga intervista a The Telegraph parlando di quello che sarà il suo futuro

José Mourinho, storico allenatore dell’Inter e fresco di esonero dalla Roma, ha trattato diversi argomenti nell’intervista rilasciata a The Telegraph.

FUTURO – «Ho ancora una lunga carriera davanti. Ho 61 anni, non è che finirò a 65… Non è questione di club: la sola cosa che voglio è che gli obiettivi siano definiti da tutti in tempi utili. Non posso andare in un club in cui, solo per la mia storia, l’obiettivo sia vincere un titolo. L’unica cosa che voglio è che sia chiaro»

CALCIO PORTOGHESE – «Possiamo vincere l’Europeo nei prossimi mesi perché abbiamo una Nazionale incredibile, la migliore di sempre. Ma un club potrà riportare la Champions League in Portogallo? Vediamo se ci riusciremo entro i prossimi 20 anni..»

POGBA – «La stagione dopo che la Francia vinse il Mondiale, nel 2018, penso che Pogba sia tornato in modo diverso. Il Mondiale lo ha portato dentro una dimensione dove il calcio non era la cosa più importante per lui»